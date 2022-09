“Il Pd ha tradito i suoi elettori Sul Superbonus i partiti ora chiedano scusa a Conte”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Alla fine sulaveva ragione Giuseppe. E non a caso è stata trovata la quadra, esattamente come chiedeva il Movimento cinque stelle, per sbloccare i crediti alle migliaia di aziende rimaste con l’acqua alla gola. Ecco perché “le scuse sarebbero un atto di onestà intellettuale”, spiega Michele Gubitosa, vicepresidente M5S e candidato alla Camera alle prossime politiche (collegio uninominale di Avellino e capolista nel collegio plurinominale Campania 2). “Credo proprio però che queste scuse non arriveranno mai”. Neanche da Letta? I comportamenti del segretario del Pd Enrico Letta nei confronti del Movimento cinque stelle sono sempre più incomprensibili. La norma da noi proposta sblocca i crediti deldando ossigeno a 30-40 mila imprese che avevano avuto la sola colpa di aver investito sulla base di un ...