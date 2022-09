(Di mercoledì 14 settembre 2022) Ubriachi duehanno aggredito la scorsa notte a calci e pugni un, in un bar di Pero nel Milanese, colpendolo alla testa anche con un posacenere e quando il nordafricano è caduto a ...

Agenzia ANSA

L', di 57 anni, contitolare del locale, ha chiesto ai due ucraini di andarsene e da lì è iniziata una lite culminata nell' aggressione. Gli arrestati sono ora nel carcere milanese di San ...Una ventata di aria fresca per l'economia turca che attraversa unacrisi economica e ...report del Congresso degli Stati Uniti ha suggerito di chiudere un occhio sugli abusi del regime... Grave egiziano picchiato brutalmente, arrestati due ucraini - Cronaca Ubriachi due ucraini hanno aggredito la scorsa notte a calci e pugni un egiziano, in un bar di Pero nel Milanese, colpendolo alla testa anche con un posacenere e quando il nordafricano è caduto a terr ...Milano, barista picchiato con un posacenere. È in gravi condizioni e rischia la vita. Arrestati gli aggressori di origine ucraina ...