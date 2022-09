Tre dei loro quattro figli diventeranno ciechi: i genitori organizzano un giro del mondo per regalare loro dei “ricordi visivi” (Di martedì 13 settembre 2022) Tre dei loro quattro figli perderanno la vista a causa della retinite pigmentosa, una malattia per la quale non esistono cure. E, prima che il buio avvolga le loro vite, i genitori, i canadesi Edith Lemay e Sebastien Pelletier (sposati da 12 anni), hanno voluto regalare loro degli indimenticabili “ricordi visivi”. La famiglia, infatti, sta per intraprendere un giro del mondo che durerà circa un anno. Un piano inizialmente ostacolato dalla pandemia, ma che ora sembra poter prendere forma. Lo scorso marzo il gruppo è partito da Montreal e ha toccato Namibia, Zambia e Tanzania, prima di approdare in Turchia, Mongolia e Indonesia. Il calvario, per i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Tre deiperderanno la vista a causa della retinite pigmentosa, una malattia per la quale non esistono cure. E, prima che il buio avvolga levite, i, i canadesi Edith Lemay e Sebastien Pelletier (sposati da 12 anni), hanno volutodegli indimenticabili “”. La famiglia, infatti, sta per intraprendere undelche durerà circa un anno. Un piano inizialmente ostacolato dalla pandemia, ma che ora sembra poter prendere forma. Lo scorso marzo il gruppo è partito da Montreal e ha toccato Namibia, Zambia e Tanzania, prima di approdare in Turchia, Mongolia e Indonesia. Il calvario, per i ...

