Sampdoria | Lanna sulla cessione | «Facciamo finta di nulla…» – VIDEO

(Di martedì 13 settembre 2022) Il presidente dellaha parlato della questione riguardante ladel club blucerchiato Il presidente dellaMarco, nel corso di un evento dedicato a Boskov, ha parlato della questione riguardante ladel club blucerchiato. Le sue parole riportate da SampNews24.– «Non è una cosa che gestiamo noi. La gestisce Gianluca Vidal e Banca Lazard. Le voci ci sono, le leggiamo da voi giornalisti. So che ci sono dei soggetti che stanno studiando i numeri. Dirvi a che punto sono non lo so. Noi abbiamo la scelta della linea di aspettare e quando arriverà qualcuno saremo qui a capire cosa vorranno fare. Per ora noiche non ci sia niente e andiamo ...

Il presidente della Sampdoria Marco Lanna ha commentato le voci relative alla possibile cessione del club, ma anche le vicende arbitrali e, più in generale, il momento blucerchiato ai margini di un evento di footgolf. A margine dell'evento benefico dedicato a Boskov, il presidente della Sampdoria Marco Lanna è tornato a parlare di vari argomenti legati al mondo Sampdoria. Il numero uno blucerchiato, poi, ha anche t ...