Motomondiale | Nakagami correrà con Honda Lcr anche nel 2023

(Di martedì 13 settembre 2022) Roma, 13 set. - (Adnkronos) - Takaakie Hrc hanno firmato un'estensione del contratto che permetterà al trentenne giapponese di continuare a correre per il team LCRin MotoGP nel. "Sono molto felice di poter continuare a correre in MotoGp nelcon LCRIdemitsu -sottolinea-. Vorrei ringraziare Idemitsu eHrc per il continuo supporto. Non vedo l'ora di iniziare la prossima stagione, darò il massimo per raggiungere i migliori risultati con questa squadra. Nel resto della stagione in corso continuerò a lavorare duramente per migliorare le mie prestazioni". "Siamo molto contenti di questo annuncio dice il team manager Lucio Cecchinello-. Dal 2020 Taka ha dimostrato di essere un pilota molto veloce e in grado di lottare per le ...