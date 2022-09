Migranti: oltre 1000 arrivi in 24 ore. Sotto schiaffo delle Ong, già alla porta con altri 765 clandestini (Di martedì 13 settembre 2022) Migranti, coste e isole del Belpaese prese d’assalto. Con le navi delle Ong che non danno tregua imponendo a soccorritori e forze dell’ordine di tenere continuamente in azione la mastodontica macchina dell’accoglienza che scricchiola da tutte le parti, e non da ieri. E con la polveriera degli hot spot sempre sul punto di scoppiare: uno per tutti quello di contrada Imbriacola di Lampedusa, che ne ospita – continuando a stiparli – oltre 1100, a fronte di una capienza massima strutturale di 250 persone… Per non tacere delle ultime tragedie del mare, che aggiornano il registro dei decessi con gli ultimi sconcertanti casi di vittime, compresi bambini in fasce o quasi: sette morti di fame e di stenti. Tra loro una bimba di appena 3 mesi, un bimbo di un anno e un altro di 2, che non ce l’hanno fatta ad arrivare ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 13 settembre 2022), coste e isole del Belpaese prese d’assalto. Con le naviOng che non danno tregua imponendo a soccorritori e forze dell’ordine di tenere continuamente in azione la mastodontica macchina dell’accoglienza che scricchiola da tutte le parti, e non da ieri. E con la polveriera degli hot spot sempre sul punto di scoppiare: uno per tutti quello di contrada Imbriacola di Lampedusa, che ne ospita – continuando a stiparli –1100, a fronte di una capienza massima strutturale di 250 persone… Per non tacereultime tragedie del mare, che aggiornano il registro dei decessi con gli ultimi sconcertanti casi di vittime, compresi bambini in fasce o quasi: sette morti di fame e di stenti. Tra loro una bimba di appena 3 mesi, un bimbo di un anno e un altro di 2, che non ce l’hanno fatta ad arrivare ...

