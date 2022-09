Marco De Benedetti | chi è il marito di Paola Ferrari | “L’ho conosciuto grazie ad Alba”

(Di martedì 13 settembre 2022) Imprenditore, manager d’azienda e presidente di GEDI Gruppo Editoriale:Deè il, celebre conduttrice Rai. I due stanno insieme da vent’anni e formano una delle coppie dello showbiz più longeve di sempre. L’imprenditore è nato il 9 settembre 1962 a Torino. Conseguì la laurea nel 1984 in Storia ed Economia alla Wesleyan University, nel Connecticut. Dopo tre anni conseguì il Master in Business Administration alla Wharton Business School di PhiladelphiaDetornò nel mondo della finanza nel 2005 nei panni di Managing Director e Co-Head dell’Europe Buyout Group di The Carlyle Group. Rientrò nelle attività di famiglia nel 2013 e quattro anni dopo è diventato presidente della Gedi. Ildi ...

manzorob : RT @altrogiornorai1: Tra poco a #oggièunaltrogiorno @paolaferrari_og, Enzo Miccio, Marco De Benedetti e tanti altri ospiti ?? segui la diret… - altrogiornorai1 : Tra poco a #oggièunaltrogiorno @paolaferrari_og, Enzo Miccio, Marco De Benedetti e tanti altri ospiti ?? segui la di… - CorriereCitta : Paola Ferrari, chi è il marito Marco De Benedetti: età, carriera, figli, Instagram, yatch - AccaddeOggi : Oggi nel 1962 nasceva l’imprenditore e dirigente d’azienda Marco De Benedetti #accaddeoggi - MileTrecarichi : @Marco_Roger10 Lo so che gode di questa prerogativa,ma io ad esempio non sono d'accordo nemmeno su questo. Quel Bar… -

Il Sussidiario.net

L'industria Toscana della pelle e del tessile leader nel Mondo", moderata da, Vicepresidente Associazione Chimica Verde Bionet e membro Comitato Scientifico Ecofuturo nonché di ...IT , Francesca" Mauro, Luca Bianconi " Polycart, Maurizio Buini " Delta ... Si ., Dante Palazzetti " Sangallo Palace Hotel e Park Hotel,Pecetti " Generale Prefabbricati ed ... Marco De Benedetti, marito Paola Ferrari e figli Virginia e Alessandro/ 'Se sono felicemente sposata…' Tutto pronto per un nuovissimo appuntamento con Verissimo, in onda oggi: domenica 28 novembre 2021. Il programma condotto da Silvia Toffanin che oggi è pronta ad accogliere in studio tanti ospiti, tut ...Il marito della Ferrari è l’imprenditore Marco De Benedetti; la coppia si è sposata nel 1997 e ha due figli, Virginia e ...