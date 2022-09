Bimbo di 6 anni schiacciato da un mobile in casa, è grave (Di martedì 13 settembre 2022) Un bambino di 6 anni è rimasto coinvolto questa mattina in un incidente in un'abitazione a Livorno Ferraris (Vercelli). Secondo i primi racconti, il piccolo è stato schiacciato da un mobile. Un'équipe ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 13 settembre 2022) Un bambino di 6è rimasto coinvolto questa mattina in un incidente in un'abitazione a Livorno Ferraris (Vercelli). Secondo i primi racconti, il piccolo è statoda un. Un'équipe ...

