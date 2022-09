ASL di Savona | Concorso per 6 Posti come Tecnico Specializzato

Leggi su posizioniaperte

(Di martedì 13 settembre 2022) L’Azienda Socio Sanitaria Ligure 2 diha indetto inPubblico per la ricerca di 6 Figure ProfessionaliOperatore, Autista di Ambulanza, categoria B. Viene offerto contratto a tempo pieno ed indeterminato, sono previste riserve per alcune categorie. Bando diE' indettopubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei operatori tecnici specializzati - autisti di ambulanza, categoria B., livello economico super (BS), a tempo indeterminato e a tempo pieno, di cui tre riservati al personale interno in servizio presso l'azienda a tempo indeterminato e uno riservato ai volontari delle Forze armate congedati senza demerito dalle ferme contratte, ai sensi dell'art. ...