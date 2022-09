Aldo Grasso: C’è qualcosa che non va a 90º Minuto (Di martedì 13 settembre 2022) «90° Minuto» e quegli ex calciatori che non prendono posizione Corriere della Sera, di Aldo Grasso, pag. 55 Alla sesta giornata del campionato di Serie A, 90? Minuto conferma le impressioni iniziali: c’è qualcosa che non va. Non dico per tornare ai tempi d’oro (questo è impossibile) ma per svolgere con maggiore completezza il suo compito. Cos’è che non va? Perche non svolge fino in fondo la sua funzione di servizio pubblico? Non è facile trovare risposte a queste domande, proviamo a procedere per gradi. Il difetto principale, come molte altre trasmissioni sportive, è che anche go’ Minuto parla principalmente delle squadre più forti: Inter, Napoli, Milan e Juve. Capisco che una tv a pagamento debba fare i conti con gli abbonamenti e i bacini d’utenza, ma la Rai dovrebbe dare pari ... Leggi su tvzoom (Di martedì 13 settembre 2022) «90°» e quegli ex calciatori che non prendono posizione Corriere della Sera, di, pag. 55 Alla sesta giornata del campionato di Serie A, 90?conferma le impressioni iniziali: c’èche non va. Non dico per tornare ai tempi d’oro (questo è impossibile) ma per svolgere con maggiore completezza il suo compito. Cos’è che non va? Perche non svolge fino in fondo la sua funzione di servizio pubblico? Non è facile trovare risposte a queste domande, proviamo a procedere per gradi. Il difetto principale, come molte altre trasmissioni sportive, è che anche go’parla principalmente delle squadre più forti: Inter, Napoli, Milan e Juve. Capisco che una tv a pagamento debba fare i conti con gli abbonamenti e i bacini d’utenza, ma la Rai dovrebbe dare pari ...

