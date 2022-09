Ultime Notizie – Bollette luce e gas | “rischio rialzi nel 2023 | ecco come risparmiare”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 12 settembre 2022) Senza interventi efficaci nella bolletta media annua die gas per una famiglia ‘tipo’ potrebbe raggiungere quota 5.266 euro con una maggiore spesa su base annua, e anche in presenza di una riduzione dei consumi, di circa 1.889 euro a nucleo. Lo denuncia Assoutenti, che ha realizzato una elaborazione sulla base delle attuali quotazioni dell’energia e del gas. “In attesa di conoscere le variazioni delle tariffe per l’ultimo trimestre del 2022 – spiega il presidente Furio Truzzi – per l’anno in corso una famiglia si ritrova a pagare in media 2.558 euro pere gas. Con il prezzo del gas che ha sfiorato i 300 euro al megawattora sulla piattaforma Ttf di Amsterdam e l’escalation dell’energia, lesono destinate ad aumentare ancora, e ai livelli attuali dei prezzi la stessa famiglia arriverà a pagare ...