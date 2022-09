Stanca di vedere donne perdere il posto per essere sostituite dai robot progettati da menti maschili, ha creato un'associazione e una società di consulenza per l'empowerment femminile (Di lunedì 12 settembre 2022) Nata e cresciuta a Teheran, laureata in Scienze dell’Informazione e specializzata in Intelligenza Artificiale, Darya Majidi, 54 anni, da imprenditrice si è trovata quasi sempre a trattare con interlocutori uomini. Negli anni da assessora all’Innovazione al Comune di Livorno, dal 2009 al 2014, ha visto le donne perdere il posto per essere sostituite dai robot progettati da menti maschili. L’esperienza, dunque, l’ha portata a interrogarsi su come far sì che la tecnologia digitale, così importante nella nostra vita quotidiana, diventi inclusiva. Evitando il rischio che l’innovazione, con tutte le potenzialità di crescita e di carriera che si porta dietro, tagli fuori le donne e le lasci in posizioni marginali. Darya ... Leggi su iodonna (Di lunedì 12 settembre 2022) Nata e cresciuta a Teheran, laureata in Scienze dell’Informazione e specializzata in Intelligenza Artificiale, Darya Majidi, 54 anni, da imprenditrice si è trovata quasi sempre a trattare con interlocutori uomini. Negli anni da assessora all’Innovazione al Comune di Livorno, dal 2009 al 2014, ha visto leilperdaida. L’esperienza, dunque, l’ha portata a interrogarsi su come far sì che la tecnologia digitale, così importante nella nostra vita quotidiana, diventi inclusiva. Evitando il rischio che l’innovazione, con tutte le potenzialità di crescita e di carriera che si porta dietro, tagli fuori lee le lasci in posizioni marginali. Darya ...

