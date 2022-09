La pandemia non è finita: le regole del rientro a scuola (Di lunedì 12 settembre 2022) AGi - Se i bambini sono raffreddati devono restare a casa o possono continuare ad andare a scuola? Gli alunni positivi possono seguire l'attività scolastica in dad? Come gestire i casi positivi al Covid? Sono previsti controlli sullo stato di salute degli studenti per accedere ai locali scolastici? Per i più fragili sono previste misure di tutela particolari? A queste e altre domande risponde il vademecum inviato dal ministero dell'istruzione alle istituzioni scolastiche ed educative, statali, non statali e paritarie di ogni ordine e grado, nel giorno dell'avvio dell'anno scolastico 2022-2023. La premessa è quella di adottare "strategie di mitigazione" con l'obiettivo di "garantire la frequenza scolastica in presenza" e "prevedere il minimo impatto delle misure di mitigazione sulle attività scolastiche". Anche se, nelle slide esplicative con tanto di Faq inviate alle ... Leggi su agi (Di lunedì 12 settembre 2022) AGi - Se i bambini sono raffreddati devono restare a casa o possono continuare ad andare a? Gli alunni positivi possono seguire l'attività scolastica in dad? Come gestire i casi positivi al Covid? Sono previsti controlli sullo stato di salute degli studenti per accedere ai locali scolastici? Per i più fragili sono previste misure di tutela particolari? A queste e altre domande risponde il vademecum inviato dal ministero dell'istruzione alle istituzioni scolastiche ed educative, statali, non statali e paritarie di ogni ordine e grado, nel giorno dell'avvio dell'anno scolastico 2022-2023. La premessa è quella di adottare "strategie di mitigazione" con l'obiettivo di "garantire la frequenza scolastica in presenza" e "prevedere il minimo impatto delle misure di mitigazione sulle attività scolastiche". Anche se, nelle slide esplicative con tanto di Faq inviate alle ...

Link4Universe : Se stai leggendo queste parole, sei in vita, nonostante guerre, pandemia, insicurezze, asteroidi che minacciano la… - EnricoLetta : Per la #sanità pubblica presenteremo con @robersperanza la prossima settimana le nostre proposte. Anticipo a… - gparagone : Una pandemia da che esiste il mondo non dura più di due anni. @Mezzorainpiu @FrancoBechis #Frajese - Terlanc : @ricpuglisi 1) speranza è di art.1, non del PD. 2) pensi che Salvini / Meloni avrebbero gestito meglio la pandemia?… - danipiucarlo : @PandemicaMente @putino Mah, dopo due anni qui (però noi stiamo in Östergötland,a Göteborg la vita è molto più viva… -