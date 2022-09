Gol annullato a Milik, l'Aia: 'Il Var non aveva l'immagine con Candreva' (Di lunedì 12 settembre 2022) ROMA - Il Var non ha potuto visionare l'immagine a campo aperto in cui si vede la posizione di Candreva nell'azione che ha portato al gol del 3 - 2 della Juve contro la Salernitana allo Stadium , ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 12 settembre 2022) ROMA - Il Var non ha potuto visionare l'a campo aperto in cui si vede la posizione dinell'azione che ha portato al gol del 3 - 2 della Juve contro la Salernitana allo Stadium , ...

