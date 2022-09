Elezioni in Svezia, centrodestra avanti. Boom dei sovranisti (21%). Il Partito socialdemocratico ancora primo (Di lunedì 12 settembre 2022) Con circa il 94 per cento delle schede scrutinate, i partiti del blocco di centrodestra sembrano poter ottenere la maggioranza nel Parlamento svedese, il Riskdag, dopo le Elezioni di ieri nel Paese scandinavo. Bisognera’ tuttavia aspettare fino a mercoledi’ per avere dei risultati certi, dal momento che al computo mancano i voti inviati per posta e quelli dai cittadini all’estero. Il margine tra il blocco di centrosinistra e quello di centrodestra e’ minimo, vicino a un punto percentuale, cosi’ come l’assegnazione dei voti per formare una maggioranza. Chiunque vinca rischia di avere un numero di parlamentari appena sufficiente per ottenere la fiducia, con il rischio di dover passare per faticosi negoziati a causa dei numerosi veti incrociati e di posizioni distanti su molti temi cruciali. Il Partito ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 12 settembre 2022) Con circa il 94 per cento delle schede scrutinate, i partiti del blocco disembrano poter ottenere la maggioranza nel Parlamento svedese, il Riskdag, dopo ledi ieri nel Paese scandinavo. Bisognera’ tuttavia aspettare fino a mercoledi’ per avere dei risultati certi, dal momento che al computo mancano i voti inviati per posta e quelli dai cittadini all’estero. Il margine tra il blocco di centrosinistra e quello die’ minimo, vicino a un punto percentuale, cosi’ come l’assegnazione dei voti per formare una maggioranza. Chiunque vinca rischia di avere un numero di parlamentari appena sufficiente per ottenere la fiducia, con il rischio di dover passare per faticosi negoziati a causa dei numerosi veti incrociati e di posizioni distanti su molti temi cruciali. Il...

