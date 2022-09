Elezioni, a Torino il Pd bussa alla porta dei Moderati (Di lunedì 12 settembre 2022) Nella corsa elettorale nel tentativo di ribaltare i sondaggi che vedono il centrodestra avanti, il Partito Democratico torinese tende il braccio agli amici di sempre: i Moderati. Infatti in una lettera a firma del segretario dem metropolitano Marcello Mazzù e rivolta alla coordinatrice dei Moderati, e assessora del comune di Torino, Carlotta Salerno si ribadisce “quanto sia stato importante e determinante il contributo che i Moderati hanno sempre dato a sostegno del centro sinistra in alleanza con il Partito Democratico. In questi 18 anni di collaborazione fianco a fianco tra Pd e Moderati nelle varie istituzioni dove siamo entrambi presenti, dal Comune di Torino alla Città Metropolitana per arrivare alla Regione Piemonte e in tanti Enti locali, abbiamo insieme portato ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 12 settembre 2022) Nella corsa elettorale nel tentativo di ribaltare i sondaggi che vedono il centrodestra avanti, il Partito Democratico torinese tende il braccio agli amici di sempre: i Moderati. Infatti in una lettera a firma del segretario dem metropolitano Marcello Mazzù e rivoltacoordinatrice dei Moderati, e assessora del comune di, Carlotta Salerno si ribadisce “quanto sia stato imnte e determinante il contributo che i Moderati hanno sempre dato a sostegno del centro sinistra in alleanza con il Partito Democratico. In questi 18 anni di collaborazione fianco a fianco tra Pd e Moderati nelle varie istituzioni dove siamo entrambi presenti, dal Comune diCittà Metropolitana per arrivareRegione Piemonte e in tanti Enti locali, abbiamo insiemeto ...

marattin : Decine e decine di giovani al dibattito elettorale organizzato da @liberioltre a Torino. Non è vero che i giovani n… - nuovasocieta : Elezioni, a Torino il Pd bussa alla porta dei Moderati - BroginiAlessio : L'ennesima figura di merda di un personaggio giunto sull'orlo del precipizio e di un partito imbarazzante e da rifo… - aki_vero : il comune di torino che esibisce in assessorato dei ragazzi vittime di aggressione guarda caso sotto elezioni. non… - gpaolillo : @LucaBizzarri per la puntata di domani: -