Venezia 79, ultimo red carpet della Mostra del Cinema: ecco i look delle star (Di domenica 11 settembre 2022) Ieri si è conclusa la Mostra Internazionale d’arte Cinematografica di Venezia. Il Leone d’oro è andato al documentario All the Beauty and the Bloodshed di Laura Poitras. Tra gli altri premi assegnati dalla giuria c’è la Coppa Volpi per il migliore attore, quest’anno vinto da Colin Farrel e quella per la migliore attrice, andata a Cate Blanchett. Leone d’argento per la miglior regia a Luca Guadagnino per Bones and all. L’ultima giornata ha regalato numerosi look sfoggiati dalle Vip sul red carpet. eccone alcuni tratti da Vanity Fair: L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di domenica 11 settembre 2022) Ieri si è conclusa laInternazionale d’artetografica di. Il Leone d’oro è andato al documentario All the Beauty and the Bloodshed di Laura Poitras. Tra gli altri premi assegnati dalla giuria c’è la Coppa Volpi per il migliore attore, quest’anno vinto da Colin Farrel e quella per la migliore attrice, andata a Cate Blanchett. Leone d’argento per la miglior regia a Luca Guadagnino per Bones and all. L’ultima giornata ha regalato numerosisfoggiati dalle Vip sul redne alcuni tratti da Vanity Fair: L'articolo proviene da Isa e Chia.

matteosalvinimi : Venezia, immagini impressionanti. Ventenne olandese tenta di suicidarsi gettandosi dall’impalcatura attorno alla ch… - vaticannews_it : #FestivaldiVenezia, presentato oggi 'In viaggio', l'ultimo lungometraggio del regista Gianfranco Rosi sui pellegrin… - IsaeChia : Venezia 79, ultimo red carpet della Mostra del Cinema: ecco i look delle star - idiblue2 : oggi vorrei vedermi call of god l’ultimo postumo di kim ki duk sempre a venezia quest’anno - Sveva82240458 : @Anna19725 L' ultimo giorno a Venezia?... c'è la foto del Red carpet...?? -