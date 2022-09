(Di domenica 11 settembre 2022) . Il pilota ha sorpreso tutti con una gradita sorpresa. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Il Gran Premio d’Italia di Formula 1 a Monza ha visto una nota di colore davvero curiosa che riguarda Daniele Valentino. Il pilota ha mostrato su Instagram Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

flyppy97 : @rotkadem Ricciardo Rossi Helmet effect - sportal_it : F1, casco 'alla Valentino Rossi' a Monza: l'omaggio di Daniel Ricciardo - paoo_valdez_ : Ricciardo homenajeando a Valentino Rossi ?? - culumtibi : @TV8it un’ora ininterrotta di cazzate passando da bagnaia che si bagna per rossi, al casco di Ricciardo uguale a qu… - RC_MACHADO182 : buongiorno a tutti Este es el casco de Ricciardo hoy para el GP de Italia ????, en honor a Valentino Rossi -

...per l'arrivo in regime di safety car per un problema tecnico alla McLaren di Daniel. Il ... con 330mila spettatori accorsi nel tempio della velocità tra fumogenie bandiere del Cavallino,...Si fermaa bordo pista. Bloccata. La gru tarda ad intervenire. Confusione. Errore ... di colori, di Vip e vipponi, di emozioni forti e contagiose. E prima della partenza, Bocelli ha ...Ricciardo-Rossi, il tributo al grande campione: nessuno se l'aspettava. Il pilota ha sorpreso tutti con una gradita sorpresa.Il pilota australiano della McLaren ha scelto di rievocare il casco del 'Dottore' al Mugello nel 2008, spiegando perché.