Incidenti stradali | auto contro muro | muoiono due ragazze in Irpinia

(Di domenica 11 settembre 2022) Due giovani donne sono morte in un incidente stradale alle 4 di questa mattina in. Chi guidava una vettura in via San Cosma a Cervinara con quattro ventottenni ha perso illlo del veicolo e l’è finitaundi recinzione che delimitava la strada. Nel violento impatto in due hanno perso la vita, mentre le altre due a bordo sono state estratte dalle lamiere e personale del 118 le ha trasportate una presso l’ospedale Moscati di Avellino e l’altra presso il nosocomio San Pio di Benevento. Dopo i rilievi del medico legale le due salme sono state recuperate. Ad intervenire per prima la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Bonea del Comando di Benevento e una dei vigili del fuoco di Avellino. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

MERANO. Duesi sono verificati nella notte di ieri, 10 settembre, non lontano da Merano. Alle ore 21.30, in via delle Palade a Maia Bassa , un'auto si è schiantata contro un albero. Due ore ...