Francesca Barra, chi è la moglie di Claudio Santamaria: “Le minacce ci hanno fatto male” (Di domenica 11 settembre 2022) Francesca Barra è una giornalista, scrittrice, conduttrice televisiva e radiofonica. Nata a Policoro il 24 settembre del 1978 è la dolce metà di Claudio Santamaria che interpreta “Gaetano” nella miniserie Rino Gaetano-Ma il cielo è sempre più blu. Scopriamo di più sulla bellissima Francesca e sulla loro storia d’amore Francesca Barra, chi è la moglie di Claudio Santamaria Claudio Santamaria e Francesca BarraDopo aver conseguito la laurea in Scienze della comunicazione presso l’Università LUMSA ha deciso di muovere i primi passi nel mondo dell’informazione. Tra i suoi lavori si ricordano scuramente: il ruolo di inviata del Cristina Paroli Live su ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 11 settembre 2022)è una giornalista, scrittrice, conduttrice televisiva e radiofonica. Nata a Policoro il 24 settembre del 1978 è la dolce metà diche interpreta “Gaetano” nella miniserie Rino Gaetano-Ma il cielo è sempre più blu. Scopriamo di più sulla bellissimae sulla loro storia d’amore, chi è ladiDopo aver conseguito la laurea in Scienze della comunicazione presso l’Università LUMSA ha deciso di muovere i primi passi nel mondo dell’informazione. Tra i suoi lavori si ricordano scuramente: il ruolo di inviata del Cristina Paroli Live su ...

