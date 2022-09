Alba Parietti: due cugine sono famosissime, ecco chi sono! (Di domenica 11 settembre 2022) Alba Parietti, due cugine sono famosissime proprio come lei: ci avevi mai pensato? ecco chi sono, davvero da non credere. Alba Parietti è tra i volti più noti del nostro mondo dello spettacolo; attrice, showgirl e conduttrice, questa estate è stata tra le protagoniste sui social ed è pronta anche a tornare in tv. Per L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 11 settembre 2022), dueproprio come lei: ci avevi mai pensato?chi, davvero da non credere.è tra i volti più noti del nostro mondo dello spettacolo; attrice, showgirl e conduttrice, questa estate è stata tra le protagoniste sui social ed è pronta anche a tornare in tv. Per L'articolo proviene da Leggilo.org.

OAsnaghi : @annamengi84 Allora sei giovane io invece potrei essere la mamma di Francesco come età sono più grande di Alba Parietti - Gwendalyne : Alba Parietti a un colloquio di lavoro. Selezionatore: «Conoscenza dell'inglese?» A.P.: «Ottima!» S.: «Mi traduca '… - UcciRaffaella : @ProssimiC Da grande voglio sposarmi con Alba Parietti. - Iosonolagomma : RT @ProssimiC: Quelli che commentano in modo edgy che a loro non frega nulla della monarchia non capiscono che senza la regina Elisabetta n… - fedstweets : @MattBest__ @sarbatore_ infatti quando sarò grande, quasi anziana, il mio desiderio è essere come mattox, prego tut… -