AEW: CM Punk si è operato e sarà ai box per moltissimo tempo (Di domenica 11 settembre 2022) Non è un momento facile per CM Punk, gli ultimi mesi sono stati a dir poco tortuosi per il Best in The World tra l’infortunio al piede che ha stoppato il suo primo regno da AEW World Champion per poi passare alle controversie nel post All Out fino alla diagnosi di un nuovo grave infortunio patito dal Second City Saint nel suo ultimo match contro Jon Moxley. CM Punk ha infatti accusato uno strappo al tricipite sinistro e di recente il noto giornalista del settore Dave Meltzer ci ha dato importanti aggiornamenti in merito all’operazione a cui si è sottoposto il due volte AEW World Champion. I tempi di recupero si aggirano intorno agli 8 mesi di stop Secondo Dave Meltzer, il dottore di CM Punk avrebbe fortemente raccomandato al Best in The World di sottoporsi all’operazione in modo immediato per scongiurare eventuali atrofie ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 11 settembre 2022) Non è un momento facile per CM, gli ultimi mesi sono stati a dir poco tortuosi per il Best in The World tra l’infortunio al piede che ha stoppato il suo primo regno da AEW World Champion per poi passare alle controversie nel post All Out fino alla diagnosi di un nuovo grave infortunio patito dal Second City Saint nel suo ultimo match contro Jon Moxley. CMha infatti accusato uno strappo al tricipite sinistro e di recente il noto giornalista del settore Dave Meltzer ci ha dato importanti aggiornamenti in merito all’operazione a cui si è sottoposto il due volte AEW World Champion. I tempi di recupero si aggirano intorno agli 8 mesi di stop Secondo Dave Meltzer, il dottore di CMavrebbe fortemente raccomandato al Best in The World di sottoporsi all’operazione in modo immediato per scongiurare eventuali atrofie ...

