Vite al limite: stasera la storia di Joe Wexler (Di sabato 10 settembre 2022) Il giorno 27 luglio 2015 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la quinta puntata della stagione 3 di Vite al limite con protagonista Joe Wexler. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di un uomo apparentemente senza la necessaria determinazione per il duro cammino che deve compiere, ma che finirà per stupire tutti. Vite al limite – Joe Wexler Joe, il protagonista, all’inizio del suo percorso ha 31 anni, vive a Johnson City, Tennessee, e pesa ben 352 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati modesti perdendo solo 83 kg per arrivare a 269 chilogrammi. Una’altra puntata difficile per il dottore ma il finale è a sorpresa. Joe Wexler oggi Pur non essendo riuscito a fare ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 10 settembre 2022) Il giorno 27 luglio 2015 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la quinta puntata della stagione 3 dialcon protagonista Joe. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di un uomo apparentemente senza la necessaria determinazione per il duro cammino che deve compiere, ma che finirà per stupire tutti.al– JoeJoe, il protagonista, all’inizio del suo percorso ha 31 anni, vive a Johnson City, Tennessee, e pesa ben 352 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati modesti perdendo solo 83 kg per arrivare a 269 chilogrammi. Una’altra puntata difficile per il dottore ma il finale è a sorpresa. Joeoggi Pur non essendo riuscito a fare ...

interiordeSaria : @VerySurprice @PrinzEugen04 @catlatorre Sulle vite di altri. Vite su cui non hai assolutamente NÉ DOVRESTI MAI AVER… - rebebbi : @celesTae_0 Jimin ceh allora se tu non vuoi fare la live, io devo andare a vite al limite? - Penny73070896 : @SalazarYulia @KasperReloaded Sembra più il Ministro su “ Casi Vite a Limite “ - vioxlin : @enricofe2 Sembrano usciti da vite al limite - RobertoMazzali : @OGiannino L’egoismo ci caratterizza, è ormai parte delle nostre vite. Ecco perché l’Occidente è in crisi, abbiamo… -