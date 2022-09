Ucraina, le forze di Kiev liberano Kupiansk, la città chiave lungo la rotta dei rifornimenti russi (Di sabato 10 settembre 2022) Le forze ucraine sono entrate a Kupiansk, una delle città orientali occupate per prime dai russi dopo l’invasione iniziata il 24 febbraio. A darne l’annuncio è la consigliera del presidente del Consiglio regionale di Kharkiv, Nataliya Popova: «Kupiansk è Ucraina. Gloria alle forze armate». Nelle ultime ore sono iniziate a circolare foto e video che testimoniano la presenza dei militari ucraini nella città. Soldati con la bandiera giallo-blu davanti al Consiglio comunale della città (con quella russa a terra), altri che la sventolano sopra i tetti dei condomini e truppe che arrivano a bordo di mezzi corazzati. September 10, 2022 La controffesiva a Sud Come riportano Ansa e Afp, l’acquisizione da parte ... Leggi su open.online (Di sabato 10 settembre 2022) Leucraine sono entrate a, una delleorientali occupate per prime daidopo l’invasione iniziata il 24 febbraio. A darne l’annuncio è la consigliera del presidente del Consiglio regionale di Kharkiv, Nataliya Popova: «. Gloria allearmate». Nelle ultime ore sono iniziate a circolare foto e video che testimoniano la presenza dei militari ucraini nella. Soldati con la bandiera giallo-blu davanti al Consiglio comunale della(con quella russa a terra), altri che la sventolano sopra i tetti dei condomini e truppe che arrivano a bordo di mezzi corazzati. September 10, 2022 La controffesiva a Sud Come riportano Ansa e Afp, l’acquisizione da parte ...

ceciliasala : La controffensiva: gli ucraini sfondano, i russi scappano. Abbiamo passato mesi a dedicare articoli (gli analisti i… - GiovaQuez : La controffensiva ucraina prosegue nel Sud, infliggendo pesanti perdite alle forze russe. Le truppe ucraine hanno r… - riotta : La guerra in #Ucraina che non doveva scoppiare secondo gli esperti italiani filorussi, e poi doveva essere vinta da… - Ep4ss : RT @ceciliasala: La controffensiva: gli ucraini sfondano, i russi scappano. Abbiamo passato mesi a dedicare articoli (gli analisti interi r… - EmiliaBalestri1 : RT @My_Salute: L'efficace controffensiva delle forze armate ha mostrato al mondo che l'Ucraina è in grado di liberare i suoi territori e no… -