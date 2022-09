Napoli, Spalletti dopo la vittoria: “Bravo, Raspa! Partita eccezionale” (Di sabato 10 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – È un Luciano Spalletti soddisfatto quello che si presenta davanti alle telecamere di Dazn dopo la vittoria del Napoli per 1-0 contro lo Spezia. “Sensazioni? Per noi ci sono partite fondamentali per l’alta classifica, o derby per l’alta classifica, o partite assolutamente da vincere. Non c’è altra storia. Se vuoi ambire all’alta classifica, questa è da vincere. Poi può prendere una storia diversa per l’abilità degli avversari, perché non stai bene in campo. E a volte è successo. Ma abbiamo preparato palle per buttarle dentro, abbiamo fatto confusione, esposti a ripartenze. Ma è una vittoria meritata, meritatissima per la ricerca dei calciatori. Gara difficile, la giochi 3 giorni dopo quella serata, alle 3 con questo caldo ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 10 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– È un Lucianosoddisfatto quello che si presenta davanti alle telecamere di Daznladelper 1-0 contro lo Spezia. “Sensazioni? Per noi ci sono partite fondamentali per l’alta classifica, o derby per l’alta classifica, o partite assolutamente da vincere. Non c’è altra storia. Se vuoi ambire all’alta classifica, questa è da vincere. Poi può prendere una storia diversa per l’abilità degli avversari, perché non stai bene in campo. E a volte è successo. Ma abbiamo preparato palle per buttarle dentro, abbiamo fatto confusione, esposti a ripartenze. Ma è unameritata, meritatissima per la ricerca dei calciatori. Gara difficile, la giochi 3 giorniquella serata, alle 3 con questo caldo ...

