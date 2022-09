Inter | affare da oltre un miliardo | l’interesse dalla California spiazza tutti

(Di sabato 10 settembre 2022) Il futuro dell’continua ad essere un rebus alla luce delle ultime indiscrezioni: spunta la proposta. Due sconfitte in altrettante sconfitte. Tre, se estendiamo il discorso alle ultime 4 partite giocate tra campionato e Champions League. Sono giorni di riflessioni in casa, reduce dalle sconfitte rimediate nel derby e in Europa per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

calciomercatoit : ???@FBiasin a TVPLAY_CMIT: 'Quel che ho appreso è che la famiglia #Zhang ha deciso i mettere in vendita l’#Inter aff… - BorisJo_ker : RT @franvanni: E intanto, studi legali milanesi consigliano ai fondi d’investimento loro clienti di tentare l’acquisto dell’Inter a 1mld (d… - SimoLucaDiRe : RT @franvanni: E intanto, studi legali milanesi consigliano ai fondi d’investimento loro clienti di tentare l’acquisto dell’Inter a 1mld (d… - MaStep92__ : RT @franvanni: E intanto, studi legali milanesi consigliano ai fondi d’investimento loro clienti di tentare l’acquisto dell’Inter a 1mld (d… - InterHubOff : RT @franvanni: E intanto, studi legali milanesi consigliano ai fondi d’investimento loro clienti di tentare l’acquisto dell’Inter a 1mld (d… -

... chi invece lo avesse in mediana farebbe ovviamente unvisti i suoi 4 gol fin qui . Avremo ... ma anche Nikola Vlasic che, pur impegnato a San Siro contro l', con il Torino sta facendo ......nell', oltre 660 milioni, cui vanno aggiunti i circa 400 milioni di debito finanziario accumulato dal club in questi anni. Ecco il perché della richiesta superiore al miliardo: se l'...L'Inter ha una sola condizione per far restare Lukaku in nerazzurro: il Chelsea mette le carte in tavola, serve il super sacrificio ...Si lavora per raddoppiare le entrate da Nike, che però non sta fornendo abbastanza maglie ufficiali: la seconda divisa non è acquistabile e la presentazione della terza slitta ...