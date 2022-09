Il principe William sulla morte di Elisabetta II |  «Ci vorrà tempo prima che la realtà della vita senza nonna sia davvero reale»

(Di sabato 10 settembre 2022) Il nuovodel Galles ha espresso tutta la tristezza per la perdita di quella che per lui,che regina, era una: «È sempre stata al mio fianco, nei momenti più felici e nei giorni più tristimia»., tuttavia, le è anche profondamente grato per iltrascorso insieme e per l'inestimabile bagaglio di ricordi che The Queen ha consegnato non solo a lui, ma anche ai tre figli

rtl1025 : ???? Re #Carlo ha annunciato alla nazione la nomina di #William, suo primogenito e nuovo erede al trono, come 'princi… - fanpage : #Kate Middleton è la nuova principessa del Galles dopo che re #Carlo III ha deciso di nominare il figlio William, e… - SkyTG24 : Morte Elisabetta II, il principe William: 'Onorerò sua memoria supportando mio padre' - akhetaton11 : RT @RaiNews: Passati in rassegna gli omaggi a Elisabetta II deposti negli ultimi due giorni, William, da ieri principe di Galles , si è int… - itsmc17 : RT @moon_beamx_: il principe william da giovane era veramente fighissimo -

Fanpage.it

Ilsi è detto pronto a 'sostenere' in pieno il padre, re Carlo III. E' quanto si legge nel primo comunicato comedi Galles. 'Sapevo che questo giorno sarebbe arrivato, ma ...sssIlHarry e sua moglie Meghan si sono uniti ale a sua moglie Kate per vedere gli omaggi e i fiori lasciati fuori dal castello di Windsor dopo la morte della regina Elisabetta. È la prima volta che sono stati visti così vicini da ... Il messaggio del Principe William per la nonna Elisabetta II: Grato per averla avuta al mio fianco Il nuovo principe del Galles ha espresso tutta la tristezza per la perdita di quella che per lui, prima che regina, era una nonna: «È sempre stata al mio fianco, nei momenti più felici e nei giorni pi ...Re Carlo III e la passione per il calcio: il nome della sua squadra del cuore vi stupirà. Retroscena sorprendente sul nuovo monarca inglese ...