Federica Pellegrini | il lieto annuncio dopo il matrimonio con Matteo Giunta | fan al settimo cielo

danicorr : RT @7Corriere: Domani su @7corriere l'intervista di Candida Morvillo (@CandidaMorvillo ) a Federica Pellegrini (@mafaldina88 ) https://t.co… - UBrignone : RT @Corriere: Domani su @7corriere l'intervista di Candida Morvillo (@CandidaMorvillo ) a Federica Pellegrini (@mafaldina88 ) - 1312ella : RT @ilGatt0Pardo: Federica Pellegrini: «Vorrei un figlio subito. E sentire cosa si prova ad avere la pancia». Se vuole l'ultima curiosità g… - Rosalba80634721 : Ahahahah, che simpatico titolo... -

dopo il matrimonio rilascia un'intervista e parla del suo rapporto con il marito Matteo Giunta e svela importanti retroscena.e Matteo Giunta sono convolati a ...Rocio Morales madrina scintillante (8), Paola Caruso e la cofana in testa (5) 1 di 11 Gianmarco Tamberi vola in alto: 8 Doponeo - sposa ecco un altro atleta fresco di fiori d'...C’è chi dice che vivano ancora sotto lo stesso tetto in attesa della separazione e chi sostiene che Ilary Blasi stia in hotel come in effetti si è geolocalizzata, intanto Francesco si concede ancora u ...Federica Pellegrini dopo il matrimonio rilascia un'intervista e parla del suo rapporto con il marito Matteo Giunta e svela importanti retroscena. Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono convolati a n ...