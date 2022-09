A due settimane dal voto | è sfida sul reddito di cittadinanza e autonomie Ancora fermi i decreti aiuti

EnricoLetta : Cominciano le ultime due settimane. Quelle decisive. Oggi pomeriggio da Brescia partiamo col nostro #EcoTour eletto… - CarloCalenda : Mancano due settimane che sembrano poche ma possono essere anche tante. Dedicateci tempo ed energie. Io non le risp… - LaVeritaWeb : Nello stabilimento di Catania della bresciana Alfa stop per due settimane a causa dei costi di funzionamento: 500 d… - BulloManuela : RT @_asiaforever_: Ogni giorno da quasi due anni li guardo e penso a tutte quelle promesse fatte a sole poche settimane di conoscenza e che… - GhostStory__ : ho provato a fare la simulazione dell'esame che dovrò dare tra meno di due settimane e ho fatto bene 6 domande a ri… -

RaiNews

Certo, infinitamente più bassa dei 340 euro MWh raggiuntifa in punta di mera speculazione ma comunque insostenibile già sul medio periodo per molte aziende. C'è poi la questione della ...- Si muove nel tentativo di accreditarsi come forza di governo Giorgia Meloni mentre viene smentita dal Quirinale la notizia di alcuni incontri che avrebbe avuto con il presidente ... I programmi e la corsa dei partiti a due settimane dal voto - Meloni: serve riforma dello Stato che garantisca stabilità politica - Meloni: serve riforma dello Stato che garantisca stabilità politica Gli agenti del Nosu della polizia municipale di Pisa hanno proceduto allo sgombero e denunciato due stranieri irregolari: avevano occupato una villa dopo la morte del proprietario, usandola come covo ...Anche la seconda settimana delle monzesi è andata in archivio. Dopo il sabato e domenica liberi, la Vero Volley Monza darà il via al terzo blocco di lavoro. Colnago: "Prime due settimane molto positiv ...