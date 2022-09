WWE: Clash at the Castle è un successo di pubblico ma i numeri in PPV sono in calo (Di venerdì 9 settembre 2022) Gli acquisti in PPV non sono da tempo di grande rilievo per la WWE, dato l’avvento del WWE Network prima e di Peacock dopo che hanno reso praticamente irrilevante la metrica dei pochi acquisti in PPV che rimangono da parte degli irriducibili della tv tradizionale. Eppure il dato di Clash at the Castle è interessante da diversi punti di vista. La WWE ha registrato negli Stati Uniti circa 8.000 acquisti. Circa la metà di SummerSlam, quando erano stati 16.800 ma anche meno rispetto a quanto registrato in occasione di Money in the Bank. Quello che ci dicono questi numeri è che SummerSlam continua a conservare un fascino in termini di brand che resiste nel cuore degli appassionati. Un numero in calo, quello degli acquisti, che però rivela di non aver risentito più di tanto il problema del fuso ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 9 settembre 2022) Gli acquisti in PPV nonda tempo di grande rilievo per la WWE, dato l’avvento del WWE Network prima e di Peacock dopo che hanno reso praticamente irrilevante la metrica dei pochi acquisti in PPV che rimangono da parte degli irriducibili della tv tradizionale. Eppure il dato diat theè interessante da diversi punti di vista. La WWE ha registrato negli Stati Uniti circa 8.000 acquisti. Circa la metà di SummerSlam, quando erano stati 16.800 ma anche meno rispetto a quanto registrato in occasione di Money in the Bank. Quello che ci dicono questiè che SummerSlam continua a conservare un fascino in termini di brand che resiste nel cuore degli appassionati. Un numero in, quello degli acquisti, che però rivela di non aver risentito più di tanto il problema del fuso ...

