Venezia 2022, arriva Brad: in sneaker e occhiali (con Ana) ci fa sognare (Di venerdì 9 settembre 2022) E alla fine a Venezia 79, o Venezia 2022, Mostra del Cinema di Venezia, come chiamar si voglia, alla fine è arrivato anche lui, il più figo, sempre, di tutti: Brad Pitt. Non ce ne vogliano i vari Colin (Farrell), George (Clooney), Can (Yaman) o Stefano (Accorsi), che la loro figura l’hanno dignitosamente fatta. Ma solo Brad può arrivare sul red carpet in sneaker e occhialoni scuri, capello un po’ lungo e spettinato, ed essere comunque, a 58 anni, il più figo di tutti. Fonte: IPABrad Pitt sul red carpet di Blonde a Venezia Brad è il produttore di Blonde, di Andrew Dominik in concorso, con l’attrice cubana Ana De Armas nei panni dell’attrice bomba sexy e donna fragile Marilyn Monroe. E ... Leggi su dilei (Di venerdì 9 settembre 2022) E alla fine a79, o, Mostra del Cinema di, come chiamar si voglia, alla fine èto anche lui, il più figo, sempre, di tutti:Pitt. Non ce ne vogliano i vari Colin (Farrell), George (Clooney), Can (Yaman) o Stefano (Accorsi), che la loro figura l’hanno dignitosamente fatta. Ma solopuòre sul red carpet ine occhialoni scuri, capello un po’ lungo e spettinato, ed essere comunque, a 58 anni, il più figo di tutti. Fonte: IPAPitt sul red carpet di Blonde aè il produttore di Blonde, di Andrew Dominik in concorso, con l’attrice cubana Ana De Armas nei panni dell’attrice bomba sexy e donna fragile Marilyn Monroe. E ...

