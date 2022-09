Un salario che più minimo non c’è. Continua il bestiario elettorale (Di venerdì 9 settembre 2022) L’Istituto Demoscopico Noto Sondaggi pubblica un sondaggio che terrorizza il Pd dato al 19,5%. Il Centrodestra (Fdi-Lega-Fi- Noi moderati) è dato al 46,7% mentre il Centrosinistra (Pd-Art1-Psi-Si-Europa verde- +Europa e Impegno civico) si ferma al 25,7%. Sicuri che funzioni l’appello di Letta al “voto utile”? Brutte notizia anche per la Lega di Salvini: Fratelli d’Italia potrebbero non solo superarla, ma addirittura doppiarla. È quanto emerge dalle stime di voto elaborate da Demos per l’Osservatorio sul Nordest del Gazzettino, pubblicate dal quotidiano veneto-friulano. Si tratta di dati-choc per il Carroccio che, se confermati, costituirebbero la premessa per una resa dei conti senza precedenti ai piani alti del partito. Secondo la stima dell’istituto diretto da Ilvo Diamanti, FdI arriverebbe al 30,5%, la Lega si fermerebbe al 14,4%. QUELL’IRRESISTIBILE VOGLIA DI RENZI Ventisei ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 9 settembre 2022) L’Istituto Demoscopico Noto Sondaggi pubblica un sondaggio che terrorizza il Pd dato al 19,5%. Il Centrodestra (Fdi-Lega-Fi- Noi moderati) è dato al 46,7% mentre il Centrosinistra (Pd-Art1-Psi-Si-Europa verde- +Europa e Impegno civico) si ferma al 25,7%. Sicuri che funzioni l’appello di Letta al “voto utile”? Brutte notizia anche per la Lega di Salvini: Fratelli d’Italia potrebbero non solo superarla, ma addirittura doppiarla. È quanto emerge dalle stime di voto elaborate da Demos per l’Osservatorio sul Nordest del Gazzettino, pubblicate dal quotidiano veneto-friulano. Si tratta di dati-choc per il Carroccio che, se confermati, costituirebbero la premessa per una resa dei conti senza precedenti ai piani alti del partito. Secondo la stima dell’istituto diretto da Ilvo Diamanti, FdI arriverebbe al 30,5%, la Lega si fermerebbe al 14,4%. QUELL’IRRESISTIBILE VOGLIA DI RENZI Ventisei ...

