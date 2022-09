Tanti astenuti, lo scarto tra FdI e Pd ormai irrecuperabile e M5s in crescita: gli ultimi sondaggi prima del silenzio elettorale (Di venerdì 9 settembre 2022) Il giorno delle elezioni politiche del 25 settembre si avvicina e i sondaggi tentano di fornire il quadro più vicino alle reali preferenze degli italiani. Mentre la campagna elettorale porta i principali leader di partito in giro per il Paese, nelle tv e sui giornali a spiegare programmi e a fare promesse, la popolazione tenta a sua volta di vederci chiaro e decidere sulla preferenza da esprimere. Uno degli ultimi aggiornamenti prima del silenzio elettorale del 10 settembre è stato quello eseguito da Agi con YouTrend datato al 6 settembre: la supermedia effettuata prendendo in considerazione i principali sondaggi elaborati, rileva innanzitutto come i consensi dei cittadini italiani stiano continuando a spostarsi. Cambiamenti che in linea generale non stravolgono le ... Leggi su open.online (Di venerdì 9 settembre 2022) Il giorno delle elezioni politiche del 25 settembre si avvicina e itentano di fornire il quadro più vicino alle reali preferenze degli italiani. Mentre la campagnaporta i principali leader di partito in giro per il Paese, nelle tv e sui giornali a spiegare programmi e a fare promesse, la popolazione tenta a sua volta di vederci chiaro e decidere sulla preferenza da esprimere. Uno degliaggiornamentideldel 10 settembre è stato quello eseguito da Agi con YouTrend datato al 6 settembre: la supermedia effettuata prendendo in considerazione i principalielaborati, rileva innanzitutto come i consensi dei cittadini italiani stiano continuando a spostarsi. Cambiamenti che in linea generale non stravolgono le ...

