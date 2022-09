Nel mondo: acquedotti monumentali, pozzi e canali aerei da spettacolo (Di venerdì 9 settembre 2022) I Romani hanno fatto scuola in Europa, ma nel resto del Pianeta sono state trovate molte ingegnose ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 9 settembre 2022) I Romani hanno fatto scuola in Europa, ma nel resto del Pianeta sono state trovate molte ingegnose ...

berlusconi : Con la Regina Elisabetta II scompare una figura di riferimento per il mondo intero. Mi unisco al lutto del governo… - matteosalvinimi : No ai termovalorizzatori, no al gas, no alle Olimpiadi a Milano, no alla TAV, no alla Flat Tax, no alla pace fiscal… - PaoloCond : Pochi discorsi mi hanno emozionato come quello della Regina Elisabetta quando, nei primi giorni della pandemia e co… - paolaapascale : mi rifugio nei libri perché se mi rifugiassi nel mondo reale sguazzerei in un mare di merda tutto intorno a me - TommasoDS : @ignotone @Link4Universe E quindi? Ogni singolo paese al mondo se vai abbastanza indietro nel tempo ha fatto guerre… -