Napoli-Spezia, Gotti: "Cambieremo qualcosa. Pecini? Fulmine a ciel sereno"

"Cambieremo qualcosa, perché il Napoli ce lo impone. Riescono ad associare possesso palla e muovere palla nello stretto, fino a crearsi presupposti per l'attacco alla profondità con attaccanti veloci, cosa che noi abbiamo pagato nell'ultima partita. In pochi ci riescono. Dovremo stare attenti, bisogna concedere il meno possibile". Lo ha detto il tecnico dello Spezia, Luca Gotti in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Napoli in campionato. Sull'infermeria: "Oggi ritroviamo Strelec per la prima volta dopo una settimana di febbre. Confido di portarlo a Napoli. Per gli altri ci sono progressi individuali per i tempi di recupero, che però sono più ampi rispetto all'immediato". Sull'accordo col Chelsea sul ruolo di Ampadu: "Esonero Tuchel? L'intesa riguarda ...

