Milano, pacco sospetto vicino consolato libanese (Di venerdì 9 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono due gli ordigni artigianali, privi di esplosivo, contenuti nel pacco sospetto, trovato stamattina vicino al consolato libanese in via Larga. Accanto al pacco è stato trovato un biglietto con una scritta in lingua araba con la dicitura 'Esploderà fra tre minuti'. E' quanto si apprende da fonti investigative. L'area resta transennata.

