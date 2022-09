LIVE Tiro a volo, Europei 2022 in DIRETTA: Bacosi, Lodde e Cassandro in semifinale, Italia a caccia dei pass olimpici! (Di venerdì 9 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:27 Queste le composizioni delle semifinali maschili: Eric Delaunay (FRA), Luigi Lodde (ITA), Jakub Tomecek (CZE) e Tammaro Cassandro (ITA) saranno impegnati nella prima, mentre Ben Llewellin (GBR), Jesper Hansen (DEN), Mikola Milchev (UKR) e Yaroslav Startsev (GEO) nella seconda. 13:24 Vi ricordiamo che la formula prevede che le migliori due di ogni semifinale si affrontino in finale per le medaglie e per i pass olimpici (due a disposizione, uno massimo per Paese). 13:21 Al femminile Diana Bacosi sarà impegnata nella prima semifinale insieme a Nadine Messerschmidt (Germania), Barbora Sumova (Repubblica Ceca) e Lucie Anastassiou (Francia). 13:18 Arrivano ottime notizie dal settore maschile! Tammaro ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:27 Queste le composizioni delle semifinali maschili: Eric Delaunay (FRA), Luigi(ITA), Jakub Tomecek (CZE) e Tammaro(ITA) saranno impegnati nella prima, mentre Ben Llewellin (GBR), Jesper Hansen (DEN), Mikola Milchev (UKR) e Yaroslav Startsev (GEO) nella seconda. 13:24 Vi ricordiamo che la formula prevede che le migliori due di ognisi affrontino in finale per le medaglie e per iolimpici (due a disposizione, uno massimo per Paese). 13:21 Al femminile Dianasarà impegnata nella primainsieme a Nadine Messerschmidt (Germania), Barbora Sumova (Repubblica Ceca) e Lucie Anastassiou (Francia). 13:18 Arrivano ottime notizie dal settore maschile! Tammaro ...

