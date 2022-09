Lens – Troyes – pronostico e possibili formazioni

(Di venerdì 9 settembre 2022) Ilospita ilin Ligue 1 venerdì 9 settembre. I padroni di casa possono raggiungere la vetta della classifica vincendo l’incontro, mentre ilsi insinuerebbe nella parte alta della classifica se evitasse la sconfitta. Il calcio di inizio diè previsto alle 21 Anteprima della partita: a che punto sono le due squadreDopo due settimi posti consecutivi dalla promozione dalla Ligue 2, l’allenatore Franck Haise continua a portare ildi bene in meglio. Con quattro vittorie e due pareggi, i Sang et Or sono entrati nelle prime quattro posizioni della Ligue 1 dopo sei partite, dopo aver conservato l’imbattibilità in modo drammatico nella trasferta di Reims dell’ultima volta. Dopo ...

Palermo - Genoa X (quota 3,45)over (1,57) Kiel - Amburgo X2/multigol 1 - 3 (2,10) Terno da 11,3 volte la postaVittoria casalinga alla portata in Ligue 1 per ilcontro il. In Germania la neopromossa Werder Brema parte con i favori del pronostico contro l'Augsburg in una partita da almeno tre gol ...Pronostici Ligue 1 7a giornata: le sfide da non perdere Prende il via venerdì la 7° giornata di Ligue 1, con il Lens, terzo a 14 punti e ancora imbattuto in questo avvio di stagione (2 pareggi e 3 ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...