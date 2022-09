Il Giornale: all’Inter non c’è un bel clima, sottovalutate le parole di Calhanoglu su Inzaghi (Di venerdì 9 settembre 2022) Interessante approfondimento del Giornale sulla condizione dell’Inter che è stata battuta con sufficienza dal Bayern Monaco che ha certificato una superiorità decisamente più ampia del 2-0. Il Giornale sottolinea che furono sottovalutate le parole di Calhanoglu in Turchia quando ricordò le responsabilità di Inzaghi nella lotta scudetto, in particolare nel derby («Perdemmo il derby per colpa di Inzaghi» con la classica retromarcia del giorno dopo). Non c’è un bel clima nell’Inter. I tempi dei festeggiamenti di scudetto e Coppe sono lontanissimi, dimenticati. Lo spogliatoio, è scosso, diviso. Le 3 sconfitte in 6 partite sorprendono solo chi aveva trascurato i prodromi che, ormai si può dire, arrivano dall’estate. Dalle amichevoli, per esempio: 1 sola ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 9 settembre 2022) Interessante approfondimento delsulla condizione dell’Inter che è stata battuta con sufficienza dal Bayern Monaco che ha certificato una superiorità decisamente più ampia del 2-0. Ilsottolinea che furonolediin Turchia quando ricordò le responsabilità dinella lotta scudetto, in particolare nel derby («Perdemmo il derby per colpa di» con la classica retromarcia del giorno dopo). Non c’è un belnell’Inter. I tempi dei festeggiamenti di scudetto e Coppe sono lontanissimi, dimenticati. Lo spogliatoio, è scosso, diviso. Le 3 sconfitte in 6 partite sorprendono solo chi aveva trascurato i prodromi che, ormai si può dire, arrivano dall’estate. Dalle amichevoli, per esempio: 1 sola ...

