Elisabetta II | la regina dei record di longevità e popolarità

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 9 settembre 2022) Nessun sovrano ha regnato più a lungo nella storia della monarchia britannica o è stato più amato dai suoi sudditi.II d'Inghilterra, nata a Londra il 21 aprile 1926, ha battuto ognidi permanenza sul trono, superando laVittoria, di, come più anziana regnante, e. Primogenita del duca e della duchessa di York, battezzata Elizabeth Alexandra Mary, è destinata a una vita da "ordinaria" principessa. Cresce insieme alla sorella Margaret, nata nel 1930. Tutto cambia nel dicembre 1936 quando lo zio, re Edoardo VIII, abdica per sposare Wallis Simpson in favore del fratello, poi Giorgio VI, papà di, e diventa prima in linea di successione al trono. Sin da giovanissima ama i cavalli, passione che la accompagnerà per tutta la vita, e i ...