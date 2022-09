Carlo Re, come cambia la Monarchia. “Kate Middleton fondamentale” (Di venerdì 9 settembre 2022) Elisabetta II è morta l’8 settembre 2022 dopo 70 anni di regno. Suo figlio, il Principe del Galles, è diventato Re col nome di Carlo III e la Monarchia non sarà più la stessa. In molti ritengono che Carlo, il successore che ha il primato di avere atteso più a lungo di indossare la corona, non avrà lo stesso prestigio di sua madre e non sarà amato come lo è stata lei. È difficile pensare che possa accadere il contrario, per questo abbiamo chiesto a Cristina Penco (LEGGI LA NOSTRA INTERVISTA), giornalista, autrice de I Windsor. La dinastia di Elisabetta II, prossimamente in uscita per Diarkos Editore con la storia della grande casata inglese e le nuove sfide della Monarchia britannica, di spiegarci cosa accadrà alla Corona e alla Famiglia Reale all’indomani della scomparsa della Regina eterna. Qual è ... Leggi su dilei (Di venerdì 9 settembre 2022) Elisabetta II è morta l’8 settembre 2022 dopo 70 anni di regno. Suo figlio, il Principe del Galles, è diventato Re col nome diIII e lanon sarà più la stessa. In molti ritengono che, il successore che ha il primato di avere atteso più a lungo di indossare la corona, non avrà lo stesso prestigio di sua madre e non sarà amatolo è stata lei. È difficile pensare che possa accadere il contrario, per questo abbiamo chiesto a Cristina Penco (LEGGI LA NOSTRA INTERVISTA), giornalista, autrice de I Windsor. La dinastia di Elisabetta II, prossimamente in uscita per Diarkos Editore con la storia della grande casata inglese e le nuove sfide dellabritannica, di spiegarci cosa accadrà alla Corona e alla Famiglia Reale all’indomani della scomparsa della Regina eterna. Qual è ...

bendellavedova : Carlo, il fatto è che non hai i voti per vincere nessun collegio uninominale ma i voti a te farebbero vincere Melon… - rtl1025 : ?? L'account Twitter del principe #William e della moglie #Kate si riferisce ora alla coppia come al duca e alla duc… - rtl1025 : ???? #Carlo è diventato immediatamente re, subito dopo la morte di sua madre, la regina Elisabetta II. La famiglia re… - __mizar : RT @LaDemonologa: 'Avremmo potuto aver Diana come regina!' ma credimi Gianpippa che se fosse viva a sto punto vi starebbe stata sul cazzo e… - LongHrry93 : RT @GVCCIROSE: Come mi immagino Carlo nelle ultime 24 ore -