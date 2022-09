Calciomercato Juventus, in Spagna sicuri: già individuato il sostituto di Di Maria (Di venerdì 9 settembre 2022) Calciomercato Juventus: i bianconeri guardano al futuro e avrebbero già individuato il successore di Di Maria Per Angel Di Maria quella in corso potrebbe essere l’unica stagione in Serie A e, per questo motivo, la Juventus starebbe già pensando a come sostituirlo. Secondo quanto riferito da Fichajes.net, l’ultima idea dei bianconeri porterebbe all’acquisto di Angel Correa dell’Atletico Madrid. Il fantasista classe ’95 è valutato sui 20 milioni di euro e, sulle sue tracce, sarebbe forte anche l’Inter. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 settembre 2022): i bianconeri guardano al futuro e avrebbero giàil successore di DiPer Angel Diquella in corso potrebbe essere l’unica stagione in Serie A e, per questo motivo, lastarebbe già pensando a come sostituirlo. Secondo quanto riferito da Fichajes.net, l’ultima idea dei bianconeri porterebbe all’acquisto di Angel Correa dell’Atletico Madrid. Il fantasista classe ’95 è valutato sui 20 milioni di euro e, sulle sue tracce, sarebbe forte anche l’Inter. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #Calciomercato, #SerieA | @juventusfc, visite in corso a Parigi per #Paredes: possibile presenza stasera a… - DiMarzio : #SkyCalciomercatoDay | @ChelseaFC, per #Zakaria prestito con diritto di riscatto a 34.8 milioni dalla #Juventus - DiMarzio : #SkyCalciomercatoDay | @juventusfc, #Zakaria al @ChelseaFC in prestito oneroso con diritto di riscatto a 30 milioni… - sportli26181512 : Juventus-Salernitana, le probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming: Dopo l'esordio con sconfitta in… - junews24com : Calciomercato Juve LIVE: si pensa già al dopo Di Maria? Occhi su un nuovo terzino -