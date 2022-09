(Di venerdì 9 settembre 2022) Un ragazzo di 16 anni è in ospedale indopo aver subito un’aggressione da parte di alcuni suoia Palma Campania nell’Avellinese. Secondo le prime indagini il ragazzo sarebbe statoconper aver rivelato aiun episodio avvenuto in zona. Il, figlio di una famiglia di gioiellieri del posto, avrebbe detto ai militari chi era il coetaneo che qualche giorno prima si era sottratto ai controlli in un comune irpino. Un atto che, secondo i tre aggressori, di età compresa tra 16 e 17 anni, e anche loro di Palma Campania, doveva assolutamente essere vendicato. I tre aggressori sono stati tutti identificati daidella stazione di Palma Campania e della Compagnia di Nola, ...

Open

... dove si è consumato lo stupro di gruppo ai danni di una. " Il problema è che lui è il ...Mita sono rimasti coinvolte con la madre Anna Maria Scarinzi in un'indagine su alcune onlus diLa Procura della Repubblica diha aperto un fascicolo a carico di ignoti per la morte di Peter Stanco, ildi Gesualdo che si è tolto la vita con un colpo di pistola . La nota degli avvocati "I genitori di Peter ... Avellino, il 16enne punito dai coetanei per una “soffiata” ai carabinieri: preso a calci e pugni, è in prognosi riservata