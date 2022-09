US Open 2022, Carlos Alcaraz: “Non so come ce l’ho fatta, livello incredibile. Jannik Sinner gran giocatore” (Di giovedì 8 settembre 2022) La giornata è di quelle che difficilmente saranno dimenticate da chi ha vissuto la sessione notturna sull’Arthur Ashe Stadium. Carlos Alcaraz trova la via della semifinale battendo Jannik Sinner per 6-3 6-7(7) 6-7(0) 7-5 6-3, andando così a sfidare Frances Tiafoe in semifinale. 5 ore e 15 minuti il tempo necessario per arrivare alla sfida con l’americano da parte dello spagnolo, dopo un incontro che verrà ricordato da molti. Così il murciano nell’intervista sull’Arthur Ashe Stadium “Non so come ce l’ho fatta. Il livello a cui ho giocato, quello della partita, gran qualità di tennis, è stato incredibile. Jannik è un gran giocatore, tutti l’avete visto, è stato ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 settembre 2022) La giornata è di quelle che difficilmente saranno dimenticate da chi ha vissuto la sessione notturna sull’Arthur Ashe Stadium.trova la via della semifinale battendoper 6-3 6-7(7) 6-7(0) 7-5 6-3, andando così a sfidare Frances Tiafoe in semifinale. 5 ore e 15 minuti il tempo necessario per arrivare alla sfida con l’americano da parte dello spagnolo, dopo un incontro che verrà ricordato da molti. Così il murciano nell’intervista sull’Arthur Ashe Stadium “Non soce. Ila cui ho giocato, quello della partita,qualità di tennis, è statoè un, tutti l’avete visto, è stato ...

