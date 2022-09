Timori per la salute della Regina Elisabetta II (Di giovedì 8 settembre 2022) La Regina Elisabetta II Una nota rilasciata poche ore fa da Buckingham Palace ha confermato i Timori degli ultimi giorni riguardo la salute della Regina Elisabetta II. Il figlio Carlo e la moglie Camilla l’hanno già raggiunta a Balmoral, la tenuta nella quale soggiorna al momento, e presto saranno lì l’altro figlio Andrea e il Principe William, mentre una grande folla si è già radunata dinanzi al Palazzo Reale. La normale programmazione della BBC è stata momentaneamente sospesa per dare informazioni live al pubblico e i conduttori hanno indossato abiti scuri in via preventiva, come da protocollo. “Dopo un’ulteriore valutazione di questa mattina, i medici della Regina sono preoccupati per la salute ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 8 settembre 2022) LaII Una nota rilasciata poche ore fa da Buckingham Palace ha confermato idegli ultimi giorni riguardo laII. Il figlio Carlo e la moglie Camilla l’hanno già raggiunta a Balmoral, la tenuta nella quale soggiorna al momento, e presto saranno lì l’altro figlio Andrea e il Principe William, mentre una grande folla si è già radunata dinanzi al Palazzo Reale. La normale programmazioneBBC è stata momentaneamente sospesa per dare informazioni live al pubblico e i conduttori hanno indossato abiti scuri in via preventiva, come da protocollo. “Dopo un’ulteriore valutazione di questa mattina, i medicisono preoccupati per la...

