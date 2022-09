(Di giovedì 8 settembre 2022) Ilha un, dopo l'esonero di Domenico: il club della Red Bull ha ingaggiato per la panchina Marco, ex tecnico del Salisburgo e del Borussia Dortmund.ha ...

DiMarzio : #Bundesliga | @RBLeipzig, Marco #Rose è il nuovo allenatore: è ufficiale - glooit : Rose nuovo allenatore del Lipsia, subentra a Tedesco leggi su Gloo - MadmanPool99 : Marco Rose è ufficialmente il nuovo allenatore del Lipsia. Il mio THREAD su di lui: ?? - notizie_milan : Marco Rose è il nuovo allenatore del Lipsia - Lil77Gen : RT @DiMarzio: #Bundesliga | @RBLeipzig, Marco #Rose è il nuovo allenatore: è ufficiale -

Il Lipsia ha unallenatore, dopo l'esonero di Domenico Tedesco: il club della Red Bull ha ingaggiato per la panchina Marco, ex tecnico del Salisburgo e del Borussia Dortmund.ha firmato un contratto ...Commenta per primo Ilallenatore del Lipsia Marcoha le idee chiare: 'Cambierò alcune cose. Dobbiamo trovare stabilità attraverso il gioco e facendo più pressing'.ROMA, 08 SET - Il Lipsia ha un nuovo allenatore, dopo l'esonero di Domenico Tedesco: il club della Red Bull ha ingaggiato per la panchina Marco Rose, ex tecnico del Salisburgo e del Borussia Dortmund.Dopo l’esonero di ieri per Domenico Tedesco, il Lipsia oggi ha annunciato il nuovo allenatore. Marco Rose è infatti il nuovo tecnico della squadra tedesca di casa Red Bull con la quale ha firmato un b ...