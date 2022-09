Milan, per De Ketelaere a Salisburgo una prestazione luci e ombre (Di giovedì 8 settembre 2022) Charles De Ketelaere, attaccante del Milan, non è andato benissimo in occasione della trasferta di Salisburgo in Champions League. I dati Leggi su pianetamilan (Di giovedì 8 settembre 2022) Charles De, attaccante del, non è andato benissimo in occasione della trasferta diin Champions League. I dati

AntoVitiello : Intuizione di #Deketeleare per Bennacer, assist di #Leao e #Saelemaekers pareggia. Il Milan confeziona così l'1-1… - ASRomaFemminile : ?? Roma-Milan si avvicina ??Hai prenotato il tuo posto? - AntoVitiello : ???Ufficiale RedBird Capital Partners ('RedBird') ha annunciato oggi di aver completato l'acquisizione dell'Associaz… - TiroAGiroud : @teo_acm In Champions ha preferito Krunic a Vranckx, perché giustamente lo ritiene più affidabile. Ma per me si pot… - petitoblu : @StefanoDonati27 @gattointerista Così come per il Milan di Pioli anche Inzaghi mostra lacune caratteriali. Al Mila… -