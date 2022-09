F1 Gp Italia, Alonso: “Buon periodo, ma per il podio dobbiamo crescere” (Di giovedì 8 settembre 2022) “Stiamo vivendo un Buon periodo e abbiamo trovato una certa costanza, nonostante comunque ci siano state delle difficoltà come a Barcellona e in Austria. dobbiamo migliorare per avere weekend puliti: se lo faremo potremo fare ancora più punti”. Queste le dichiarazioni di Fernando Alonso durante la conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio d’Italia di Formula 1. “Il podio? Siamo dietro le prime tre squadre, quindi siamo da settimo od ottavo posto – ha aggiunto -. Gli altri piloti devono darci una mano, in questo senso le penalità a Carlos Sainz e a Lewis Hamilton possono aiutarci”. “Guidare a Monza con la Ferrari è sempre un valore aggiunto, i tifosi ti danno sempre tanto ed è un’esperienza speciale”, ha concluso. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 8 settembre 2022) “Stiamo vivendo une abbiamo trovato una certa costanza, nonostante comunque ci siano state delle difficoltà come a Barcellona e in Austria.migliorare per avere weekend puliti: se lo faremo potremo fare ancora più punti”. Queste le dichiarazioni di Fernandodurante la conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio d’di Formula 1. “Il? Siamo dietro le prime tre squadre, quindi siamo da settimo od ottavo posto – ha aggiunto -. Gli altri piloti devono darci una mano, in questo senso le penalità a Carlos Sainz e a Lewis Hamilton possono aiutarci”. “Guidare a Monza con la Ferrari è sempre un valore aggiunto, i tifosi ti danno sempre tanto ed è un’esperienza speciale”, ha concluso. SportFace.

