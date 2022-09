Emergenza rifiuti al Pigneto, Caliste: “Gravi rischi per la salute pubblica” (Di giovedì 8 settembre 2022) Mancanza di sicurezza e degrado nel V Municipio. Si sentono abbandonati i residenti del Pigneto che versa in condizioni di evidente incuria. Paura per la salute pubblica Ad aggravare la situazione sono i rischi per la salute pubblica legati al cumulo di rifiuti che si trovano per strada, sui marciapiedi, ma anche all’erba alta che sputa fuori anche dal cemento oltre alla presenza in ogni dove di siringhe usate. Insomma lo stato di abbandono è visibile e i cittadini del V Municipio lo hanno documentato con fotografie che hanno postato sul profilo facebook “Dillo a Noi Roma”. Interviene il presidente Caliste Questo stato di degrado preoccupa e spaventa chi abita al Pigneto. Il tema è scottante ed estremamente sentito da tutti. E ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 8 settembre 2022) Mancanza di sicurezza e degrado nel V Municipio. Si sentono abbandonati i residenti delche versa in condizioni di evidente incuria. Paura per laAd aggravare la situazione sono iper lalegati al cumulo diche si trovano per strada, sui marciapiedi, ma anche all’erba alta che sputa fuori anche dal cemento oltre alla presenza in ogni dove di siringhe usate. Insomma lo stato di abbandono è visibile e i cittadini del V Municipio lo hanno documentato con fotografie che hanno postato sul profilo facebook “Dillo a Noi Roma”. Interviene il presidenteQuesto stato di degrado preoccupa e spaventa chi abita al. Il tema è scottante ed estremamente sentito da tutti. E ...

