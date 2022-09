Elezioni | Delmastro “No ad altri scostamenti di bilancio”

(Di giovedì 8 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Credo che come al solito venga tirato per la giacchetta Draghi per il vuoto pneumatico delle idee e delle proposte dei partiti. C'è il tetto al prezzo del gas europeo, è trasversale e anche Fratelli d'Italia ritiene che sia la prima cosa da fare a livello europeo. Ma vi sono anche altre proposte che possono essere assunte fin da domani mattina a livello nazionale. Noi di Fratelli d'Italia proponiamo che venga immediatamente scollegato il prezzo dell'energia elettrica dal prezzo del gas”. Lo ha detto Andrea, deputato di Fratelli d'Italia e candidato per il centrodestra nel collegio Piemonte 2 – U03, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano – Verso il voto” dell'agenzia Italpress.“Per Fratelli d'Italia – ha aggiunto – da domani mattina, se parliamo di extraprofitti, non possiamo consentire che uno dei primi a fare ...

Prosegue la campagna elettorale di Fratelli d'Italia. Altri 3 appuntamenti in programma questa settimana per il candidato Andrea per il collegio uninominale Biella " Vercelli, che incontrerà cittadini, amici e simpatizzanti al gazebo del mercato di Biella sabato 10 settembre , dalle 9; poi sarà al gazebo in via ...Fratelli d'Italia. Presentazione ai giornalisti della candidatura dell'On. Andrea Delle Vedove, alla Camera dei Deputati per il collegio Uninominale Vercelli - Biella.